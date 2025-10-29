Benfica vence Tondela e marca encontro com o Sp. Braga nas meias-finais da Taça da Liga (Veja os golos)

O Benfica garantiu esta quarta-feira, 29 de outubro, o apuramento para a final four de Taça da Liga ao vencer, na Luz, o Tondela por 3-0.Os encarnados vão assim disputar as meias-finais com o Sporting de Braga, que também esta quarta-feira recebeu e goleou o Santa Clara, por 5-0, com golos de Pau Víctor, Leonardo Lelo, Fran Navarro, Diego Rodrigues e Gabriel Moscardo.Na Luz, a equipa de José Mourinho colocou-se em vantagem aos 41 minutos na transformação de um penálti apontado por Otamendi.No segundo tempo, depois de o VAR ter anulado um golo a Sudakov por um centímetro, o Benfica marcou o golo da tranquilidade aos 83 minutos por Lukebakio, que finalizou uma excelente jogada de Richard Ríos.Nos instantes finais, Pavlidis ainda foi a tempo de assinar ponto, desviando o cruzamento de Leandro Barreiro, fechando assim o resultado em 3-0A final four da Taça da Liga realiza-se em Leiria, de 6 a 10 de janeiro de 2026.Veja os golos: