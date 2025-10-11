Benfica vence Tojal e conquista a 12.ª Supertaça feminina de hóquei em patins

O Benfica conquistou este sábado, 11 de outubro, pela 12.ª vez consecutiva a Supertaça feminina de hóquei em patins, ao vencer a Sanjoanense por 3-1, na final disputada no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa.As encarnadas ganhavam ao intervalo por 2-0, com golos da espanhola Aimée Blackman e de Raquel Santos, e ampliaram para 3-0 pela também espanhola Sara Roces, tendo Catarina Costa reduzido para a Sanjoanense.O Benfica é claramente o recordista de títulos, agora com 12 conquistas, enquanto a Sanjoanense continua sem qualquer troféu nesta prova.