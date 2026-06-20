Benfica vence Sporting e conquista campeonato nacional de Hóquei em Patins

O Benfica sagrou-se este sábado, 20 de junho, campeão nacional de hóquei em patins, após vitória frente ao Sporting no terceiro jogo do play-off da final.No Pavilhão da Luz, o Benfica confirmou o bom momento e depois de duas vitórias, por 3-2 e 5-2, fechou a contagem da final com um triunfo por 3-1 para selar o título nacional que fugia desde 2023.A fechar a primeira parte, João Rodrigues colocou os novos campeões nacionais em vantagem, sendo que seria Viti Jr a garantir a vantagem de dois golos na ida para os balneários.Na segunda parte, João Rodrigues ainda ampliaria a vantagem dos encarnados antes de Nolito, de livre direto, fazer o primeiro golo do Sporting para fechar resultado final.Com esta vitória, o Benfica soma o seu 25.º título, menos um que o recordista FC Porto (26).