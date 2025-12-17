Benfica vence em Faro e defronta vencedor do FC Porto-Famalicão nos quartos de final da Taça de Portugal

O Benfica, finalista da edição anterior, apurou-se esta quarta-feira, 17 de dezembro, para os quartos de final da Taça de Portugal pela quarta temporada consecutiva, ao vencer por 2-0 na visita ao Farense, da II Liga, em jogo dos oitavos.O colombiano Richard Ríos, aos 11 minutos, e o croata Franjo Ivanovic, aos 56, marcaram os golos dos encarnados, que, pelo meio, ainda falharam uma grande penalidade, aos 28, pelo argentino Nicolás Otamendi, que já tinha perdido um castigo máximo na eliminatória anterior, com o Atlético.. Nos quartos de final, a formação da Luz, recordista de troféus da Taça de Portugal (26), a qual não vence desde 2016/17, irá jogar no reduto de FC Porto ou Famalicão, equipas que se defrontam na quinta-feira, no Estádio do Dragão..AVS vence Vitória em GuimarãesO AVS venceu esta quarta-feira em Guimarães o Vitória por 1-0, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, apurando-se assim para os quartos de final da prova.Um golo do nigeriano Tunde Akinsola, aos 41 minutos, foi o suficiente para os avenses, últimos classificados na I Liga de futebol, protagonizarem uma das surpresas da competição, tendo os vimaranenses, sétimos classificados no campeonato, ainda desperdiçado uma grande penalidade, falhada por Camara Jr, aos 55 minutos.A formação da Vila das Aves vai agora defrontar nos quartos de final, nos quais atuará na condição de visitante, o vencedor do confronto de quinta-feira nos Açores entre Santa Clara e Sporting..Torreense surpreende Casa PiaO Torreense, da II Liga, apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, pela quinta vez na sua história, ao surpreender o Casa Pia, do escalão principal, por 2-1, em Rio Maior.Dany Jean, aos 24 minutos, e Costinha, aos 64, marcaram os golos da formação de Torres Vedras, que tinha atingido os quartos pela última vez há 26 anos, em 1998/99, depois de 1955/56, 1956/57 e 1983/84, enquanto Jérémy Livolant ainda reduziu para os lisboetas, aos 81, de grande penalidade.. Na próxima ronda da prova rainha, o Torreense vai receber a União de Leiria, também da II Liga, que esta quarta-feira bateu por 1-0 o Vila Meã, do Campeonato de Portugal, pelo que, desta forma, é certo que haverá pelo menos uma formação do segundo escalão nas meias-finais.