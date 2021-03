Benfica vence em Braga e sobe ao terceiro lugar

O Benfica venceu em casa do Sporting de Braga 2-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, ascendendo ao terceiro lugar, por troca com o seu adversário de hoje.

Golos de Rafa (45+3) e de Seferovic (56), que 'assinou' o seu 14.º no campeonato e ficou a apenas um golo do sportinguista Pedro Gonçalves na lista dos melhores marcadores, construiram o resultado do encontro, perante um Sporting de Braga que cedo ficou reduzido a 10, depois da expulsão, por duplo amarelo, de Fransérgio, aos 39.

Com esta vitória, o Benfica subiu ao terceiro lugar, com 51 pontos, menos três do que o ​​​​​​​FC Porto, segundo, e 13 do que o Sporting, líder, enquanto os bracarenses baixaram ao quarto lugar, com 50.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ficha de jogo:

Estádio Municipal de Braga.

Sporting de Braga - Benfica, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Rafa, 45+3 minutos.

0-2, Seferovic, 56.

Equipas:

- Sporting de Braga: Matheus, Esgaio, Tormena, Bruno Rodrigues, Borja, Al Musrati, Fransérgio, Piazon (Sporar, 63), Galeno, Ricardo Horta e Abel Ruiz (João Novais, 43).

(Suplentes: Tiago Sá, Zé Carlos, Zé Pedro, Caju, André Horta, João Novais, Gaitán, Rodrigo Gomes e Sporar).

Treinador: Carlos Carvalhal.

- Benfica: Helton Leite, Lucas Veríssimo (Jardel, 76), Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves (Gilberto, 90), Rafa (Everton, 90), Weigl, Taarabt (Gabriel, 90), Grimaldo, Waldschmidt (Pizzi, 63) e Seferovic.

(Suplentes: Odysseas, Gilberto, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Pizzi, Everton, Pedrinho e Darwin).

Treinador: Jorge Jesus.

Árbitro: João Pinheiro (Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Otamendi (17), Fransérgio (27 e 39), Diogo Gonçalves (45+1), Pizzi (65)´e Weigl (70). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Fransérgio (39).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.