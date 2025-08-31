Benfica vence em Alverca, mas sofre o primeiro golo da temporada (veja os golos)

O Benfica venceu este domingo, 31 de agosto, o Alverca por 2-1, em jogo da 4.ª jornada da I Liga.A equipa de Bruno Lage soma por vitórias os jogos disputados na I Liga, tendo igualado o Sporting na tabela classificativa, mas acabou por sofrer o primeiro golo em jogos oficiais.O Benfica abriu o marcador logo aos cinco minutos pelo norueguês Andreas Schjelderup, que surgiu isolado no coração da área, beneficiando de um passe de Enzo Barranechea que o espanhol Sergi Gómez não conseguiu cortar..O domínio dos encarnados foi absoluto, apesar do Alverca ter conseguido ameaçado algumas vezes a baliza de Samuel Soares - rendeu Trubin no onze. Foi já em cima do intervalo que a equipa de Bruno Lage fez o segundo golo, num belo remate de Amar Dedic que, depois de receber a bola de Leandro Barreiro, fintou Isaac James e rematou cruzado sem hipóteses para o guarda-redes Matheus Mendes. .Na segunda parte, o Alverca tentou reduzir a desvantagem com destaque para Chiquinho Oliveira. A expulsão de Dedic, por duplo amarelo, aos 70 minutos acabou por dar um novo ânimo à equipa da casa.A equipa da casa, treinada por Custódio Castro acabou por fazer o 2-1 aos 85 minutos pelo costamarfinense Davy Gui, que aproveitou um erro de Otamendi para marcar o primeiro golo ao Benfica esta temporada aos sétimo jogo oficial.