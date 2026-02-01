Benfica soma sétimo empate na I Liga em Tondela

O Benfica, ainda invicto, cedeu este domingo, 1 de fevereiro, o sétimo empate na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao ficar-se por um ‘nulo’ em Tondela, em encontro da 20.ª jornada da prova.Quatro dias após o épico triunfo face ao Real Madrid (4-2), para a Liga dos Campeões, os comandados de José Mourinho voltaram a ‘tropeçar’ no campeonato e podem ficar a 12 pontos do líder FC Porto, que joga na segunda-feira com o Casa Pia, em Rio Maior.Para já, os ‘encarnados’, terceiros classificados, ficaram a cinco pontos do bicampeão em título Sporting, segundo, que venceu em casa o Nacional por 2-1, enquanto o Tondela manteve-se no 17.º e penúltimo lugar, com 13 pontos.