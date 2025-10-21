Benfica sofre derrota pesada em Newcastle e continua sem pontuar na Champions

O Benfica sofreu esta terça-feira, 21 de outubro, uma derrota por 0-3 ante o Newcastle, em Inglaterra, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e continua sem pontuar na prova.José Mourinho apresentou Tomás Araújo como grande novidade no onze, mas não foi por aí que os encarnados deixaram de sofrer defensivamente, tendo Gordon inaugurado o marcador aos 32 minutos.. Na segunda parte, o recém-entrado Barnes bisou, aos 71' e aos 83', sentenciando o triunfo dos magpies, que passaram a somar seis pontos..O Benfica está, juntamente com Athletic Bilbau e Ajax (ambos com menos um jogo), entre as três equipas que ainda não pontuaram na Champions.