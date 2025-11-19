Benfica perde na visita ao Paris FC e soma terceira derrota na Champions feminina

O Benfica perdeu esta quarta-feira, 19 de novembro, por 2-0, na visita ao Paris FC e somou a terceira derrota na fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol, em jogo da quarta jornada.Depois de ter conseguido um ponto no empate com as neerlandesas do Twente (1-1, em Lisboa), a formação comandada por Ivan Baptista voltou a perder na 'Champions', no terreno das francesas, que somaram o primeiro triunfo na prova, graças aos golos de Maeline Mendy, aos 43 minutos, e Maëlle Garbino, aos 62. As pentacampeãs nacionais, que jogaram em inferioridade numérica aos 30, devido à expulsão por acumulação de amarelos de Caroline Moller, estão no 15.º lugar em 18 equipas, com um ponto, e fora das posições de qualificação, sendo que os quatro primeiros apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto a formações entre o quinto e o 12.º lugares seguem para um play-off de acesso aos ‘quartos’.