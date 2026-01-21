Benfica perde em Turim (0-2) e precisa de 'milagre' para continuar na Champions

O Benfica disse esta quarta-feira, 21 de janeiro, praticamente, adeus ao apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao perder por 2-0 no reduto da Juventus, na sétima jornada da fase de liga.O francês Khephren Thuram, aos 55 minutos, e o norte-americano Weston McKennie, aos 64, selaram a quinta derrota na prova dos encarnados, que falharam um penálti, aos 81, pelo grego Vangelis Pavlidis, após escorregar na cobrança do castigo máximo.. Na classificação, o Benfica caiu para o 29.º lugar, mantendo-se com seis pontos, a dois do 24.º, último que vale o apuramento, quando apenas lhe falta receber o Real Madrid. A Juventus soma 12 pontos e garantiu um lugar no play-off de acesso aos oitavos.