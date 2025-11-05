Benfica perde em casa com Leverkusen e continua sem pontuar na Champions

O Benfica perdeu esta quarta-feira, 5 de novembro, na receção ao Bayer Leverkusen, por 0-1, na quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e continua com zero pontos na prova.Num jogo marcado pelo regresso de Grimaldo à Luz, o único golo da partida foi da autoria do avançado checo Patrik Schick, aos 65 minutos, na sequência de um mau alívio de Dahl..Antes, Lukebakio (11') e Otamendi (33') acertaram na trave.. O conjunto comandado por José Mourinho continua a ser, a par do Ajax, o único sem qualquer ponto na fase de liga, ocupando a 35.ª e penúltima posição, apenas acima dos neerlandeses, que serão os próximos adversários das águias, em 25 de novembro, em Amesterdão.