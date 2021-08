Benfica oficializa Lazaro e espera por André Gomes e David Luiz

PSG recusa proposta do Real Madrid por Kylian Mbappé

O Benfica anunciou esta terça-feira a chegada de Valentino Lazaro. O austríaco chega por empréstimo do Inter, depois e ter estado cedido ao Newcastle e ao Borussia Monchengladbach.

O jogador austríaco chega à Luz para reforçar o lado direito da defesa, posição que já conta com André Almeida, Gilberto e Diogo Gonçalves. A chegada de Lazaro à Luz promete dar que falar pela possível ligação ao negócio de João Mário.

O Benfica quer ainda garantir o empréstimo de André Gomes (Everton) e a chegada de David Luiz nesta terça-feira. De saída está Chiquinho para o Sp. Braga, Tomás Tavares (Basileia) e João Ferreira (Vit. Guimarães). Já Gedson pode ir para o Besiktas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A horas do fecho do mercado de verão muitas transferências ainda podem mudar a cara dos plantéis. No Sporting, tudo indica que Rúben Amorim vai manter a principais estrelas. Pedro Gonçalves, Palhinha e Nuno Mendes sem propostas ao nível esperado vão manter-se em Alvalade.

O lateral esquerdo é o único que ainda pode sair, com pretendentes como o PSG, Barcelona, Manchester City e Manchester United. Segundo o jornal L'Equipe Nuno Mendes pode ir para Paris joga com Messi. O negócio traria ainda o central espanhol Sanabria para o Sporting, por empréstimo dos franceses.

Já Sporar foi oficializado pelo Middlesbrough até ao final da presente temporada. O acordo implica um empréstimo com opção de compra obrigatória de 8,5 milhões de euros mediante objetivos.

No FC Porto, Luis Diaz, Sérgio Oliveira e Corona estão na berlinda, mas o tempo corre contra a mudança. Se o colombiano espera a saída de Mbappé para ir para o PSG o médio português foi oferecido à Roma de Mourinho. Já o mexicano continua a ser alvo do Sevilha. Já o jovem Romário Baró deve sair para rodar no Arouca.

Em Braga tenta-se ainda o empréstimo do jovem defesa central portista Diogo Leite, além de Chiquinho do Benfica. Rui Fonte deixou a Pedreira para e juntar ao Estoril e Fábio Martins regressa ao Al Shabab (Arábia Saudita) em definitivo.

A nível internacional, além da oficialização de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, João Félix ainda pode mudar de clube. Já Renato vai manter-se no Lille e Rúben Neves no Wolves.