Juventus recebe 15 milhões de euros pela transferência de Cristiano Ronaldo

A Juventus anunciou esta terça-feira um acordo com o Manchester United para a transferência do futebolista português Cristiano Ronaldo por 15 milhões de euros, existindo ainda oito milhões de euros que dependem de objetivos a atingir.

"A Juventus comunica que chegou a acordo com o Manchester United para a transferência definitiva de Cristiano Ronaldo por uma verba de 15 milhões de euros, a pagar em cinco exercícios, que podem ser aumentados num montante não superior a oito milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos desportivos específicos", refere o clube italiano em comunicado.

Os italianos acrescentam ainda que a operação "gera um impacto económico negativo no exercício de 2020/21 de 14 milhões de euros".

A Juventus aproveitou também para se despedir do internacional português, lembrando o percurso de Cristiano Ronaldo no clube.

"Em 10 de julho de 2018, dois ícones do futebol europeu e mundial se juntaram - Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus. Nesta sexta-feira, depois de três anos juntos, 133 jogos, 101 golos marcados e cinco troféus conquistados, esse capítulo chegou ao fim.... Os caminhos do CR7 e da Juventus se separam", salienta o clube italiano.

Manchester United confirma acordo

O Manchester United, por seu lado, confirmou, esta terça-feira, o regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, num acordo de 23 milhões de euros (27 milhões de dólares) pela transferência da Juventus.

"O Manchester United tem o prazer de confirmar a assinatura de Cristiano Ronaldo num contrato de dois anos com a opção de prorrogação por mais um ano, sujeito a autorização internacional", disse o United num comunicado.

"O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração, e eu fiquei impressionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio na sexta-feira. Mal posso esperar para jogar em Old Trafford em frente de um estádio cheio e voltar a ver todos os adeptos. Estou ansioso por me juntar à equipa depois dos jogos internacionais, e espero que tenhamos uma época de muito sucesso pela frente", afirma o jogador no comunicado desta manhã.

"Acabaram-se as palavras para descrever o Cristiano. Ele não é apenas um jogador maravilhoso, mas também um grande ser humano. Ter o desejo e a capacidade de jogar ao mais alto nível durante um período tão longo requer uma pessoa muito especial. Não tenho dúvidas de que ele continuará a impressionar-nos a todos e a sua experiência será vital para os jogadores mais jovens do plantel. O regresso de Ronaldo demonstra o apelo único deste clube e estou absolutamente encantado por ele regressar a casa, onde tudo começou" diz o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United.

Regresso a Old Trafford

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

O português, que tinha chegado aos 'red devils' proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro 'Champions', três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.

Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar o internacional português Bruno Fernandes.