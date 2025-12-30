Benfica oficializa contratação de Lopes Cabral ao Estrela da Amadora

O Benfica oficializou esta terça-feira, 30 de dezembro, a contratação do lateral internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral, que pertencia ao Estrela da Amadora.O jogador de 23 anos assinou contrato válido até junho de 2030.É o primeiro reforço de inverno para José Mourinho.De acordo com a imprensa desportiva, Lopes Cabral chega à Luz por uma verba a rondar os seis milhões de euros por 90 por cento do passe.Nascido em Roterdão, nos Países Baixos, o polivalente atleta passou por Twente, Helsingborgs (Suécia), Erfurt e Viktoria Koln (ambos Alemanha) antes de rumar à Reboleira no verão deste ano.