Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Benfica oficializa contratação de Lopes Cabral ao Estrela da Amadora
Desporto

Benfica oficializa contratação de Lopes Cabral ao Estrela da Amadora

Segundo a imprensa desportiva, o lateral de 23 anos chega à Luz por uma verba a rondar os seis milhões de euros por 90 por cento do passe.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Benfica oficializou esta terça-feira, 30 de dezembro, a contratação do lateral internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral, que pertencia ao Estrela da Amadora.

O jogador de 23 anos assinou contrato válido até junho de 2030.

É o primeiro reforço de inverno para José Mourinho.

De acordo com a imprensa desportiva, Lopes Cabral chega à Luz por uma verba a rondar os seis milhões de euros por 90 por cento do passe.

Nascido em Roterdão, nos Países Baixos, o polivalente atleta passou por Twente, Helsingborgs (Suécia), Erfurt e Viktoria Koln (ambos Alemanha) antes de rumar à Reboleira no verão deste ano.

Benfica
Sidny Lopes Cabral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt