Desporto

Benfica. Jogadores e equipa técnica afetados por virose antes do jogo com o FC Porto

Equipa prepara o jogo no Dragão, que se realiza no domingo à noite.
Sofia Fonseca
Uma virose está a afetar jogadores e quipa técnica do Benfica, segundo avaça o jornal Record. Dores de cabeça e de corpo são os sintomas manifestados por vários elementos, numa altura em que a equipa prepara o jogo contra o FC Porto, no Dragão, que acontece no domingo.

O treinador José Mourinho já se tinha queixado de sintomas de gripe após o confronto com o Chelsea, que o Benfica perdeu por 1-0.

Na antevisão desse encontro, questionadp sobre qual seria o desfecho perfeito, o técnico afirmou: "Ganhar, não ter de fazer a imprensa e ir para a cama, que estou cheio de febre."

