Benfica empata em casa com Santa Clara reduzido a 10 desde os 38 minutos
Desporto

Benfica empata em casa com Santa Clara reduzido a 10 desde os 38 minutos

No Estádio da Luz, um golo de Vinicius já em tempo de compensação, aos 90+2, deu o empate aos açorianos, que estiveram a perder desde os 59 minutos, depois de Pavlidis ter marcado para os encarnados.
O Benfica perdeu hoje aos primeiros pontos na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 com o Santa Clara, reduzido a 10 desde os 38 minutos, em jogo da quinta jornada da prova.

No Estádio da Luz, em Lisboa, onde Paulo Victor viu um cartão vermelho direto, um golo de Vinicius já em tempo de compensação, aos 90+2, deu o empate à formação açoriana, que esteve a perder desde os 59 minutos, depois de o avançado grego Vangelis Pavlidis ter marcado para os encarnados.

O Benfica, que em 23 de setembro recebe o Rio Ave, em jogo em atraso da primeira jornada, segue provisoriamente no segundo lugar, com 10 pontos, a dois do líder FC Porto, que soma 12 e que no sábado recebe o Nacional, em partida da quinta ronda, enquanto o Santa Clara é oitavo, com cinco.

I Liga
Benfica
Santa Clara

