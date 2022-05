Benfica é campeão nacional de futebol feminino

O Benfica sagrou-se este domingo campeão português de futebol feminino pela segunda vez, ao vencer em casa o Sporting, por 3-1, em jogo da 12.ª jornada da segunda fase da Liga.

No Estádio da Luz, num encontro em que foi batido o recorde de assistência em jogos oficiais de futebol feminino em Portugal (14.221 espetadores), as 'águias' somaram a 12.ª vitória em outros tantos encontros na fase de apuramento de campeão, graças aos golos de Carole Costa (quatro minutos), Andreia Faria (12) e Ana Vitória (75), com o Sporting a reduzir aos 90+8, através de Andreia Jacinto.

Depois de se ter sagrado campeão na última temporada, o Benfica somou o seu segundo título, igualando o número de troféus do Sporting, num palmarés liderado pelo 1.º Dezembro, com 12, mais um do que o Boavista.