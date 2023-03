Benfica consegue vitória folgada sobre o FC Porto e assume liderança isolada

Aaron Broussard, com 26 pontos, seis assistências, cinco ressaltos e um bloqueio foi o 'MVP' do encontro. Do lado dos 'azuis e brancos', o melhor jogador foi Teyvon Myers, com 21 pontos, três ressaltos e outras tantas assistências.

Depois de ter saído derrotado na deslocação ao pavilhão João Rocha, frente ao Sporting (86-82), o Benfica não podia dar-se ao luxo de voltar a escorregar. Entrou a todo o gás, teve momentos brilhantes, mas na segunda parte perdeu discernimento, caindo em excessivas tentativas de lançamentos de três pontos, não concretizadas.

Mas, curiosamente, foi exatamente com essa 'coragem' que o regressado Toney Douglas e Ivan Almeida fizeram os seis primeiros pontos logo a abrir, mostrando o Benfica ao que ia.

Mais forte defensivamente e mais motivado, o emblema da Luz pareceu 'abafar' o FC Porto, que sentiu fortes dificuldades nas transições para o ataque. A prová-lo está o facto de que os 'dragões' só atingiram o 10.º ponto quando faltavam 02.53 minutos para o final do primeiro quarto, acabando por se encontrar a perder no término dos 10 minutos por 27-16.

Com esta almofada de 11 pontos, que passaram a 20, aos 15 minutos (48-28), os jogadores sob o comando de Norberto Alves jogavam confortavelmente perante um FC Porto que estava tão desinspirado que parecia estar ausente, saindo a vencer por claros 60-40.

Na segunda parte, os comandados de Fernando Sá acordaram, com o triplo de Max Landis e o de Michael Fink a darem o sinal que o jogo precisava.

Com as duas equipas a procurar pontuar, os 'dragões' atiraram-se às 'águias' e conseguiram reduzir para 10 os pontos de desvantagem (70-57), colocando em sentido os campeões nacionais, que chegaram a vencer no final do terceiro parcial por 74-62.

No último quarto quem acordou foram os espetadores: deram calor ao jogo e com isso o espetáculo ganhou. Curiosamente foi até o treinador do FC Porto a 'chamar' a reação do público, com clara ideia de espevitar ainda mais os 'azuis e brancos', porque, afinal, o triunfo ainda era possível, numa altura em que o Benfica vencia por 10 pontos (79-69).

A meio do quarto parcial Max Landis acabaria excluído, ao atingir a quinta falta, o que coincidiu com novo crescimento no jogo por parte dos 'encarnados', galvanizados por Ivan 'o terrível' Almeida, que fez nove pontos de 'enfiada' (chegou mesmo a 'voar' de costas para o cesto e a concretizar os dois pontos).

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- FC Porto: 99-75.

Ao intervalo: 60-40.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, José Abreu e Pedro Maia as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica (99): Aaron Broussard (26), João 'Betinho' Gomes (5), Tooney Douglas (17), Terrell Carter II (3) e Ivan Almdeia (25). Jogaram ainda: José Silva (2), Makram Romdhane (7), Diogo Gameiro (10) e Maik Zirbes (4).

Treinador: Norberto Alves.

- FC Porto (75): Teyvon Meyers (21), Max Landis (11), Marvin Clark Jr. (9), Brian Conklin (14) e Michael Finke (9). Jogaram ainda: Miguel Maria (6), Vladislav Voyto (3), Francisco Amarante, João Guerreiro, Miguel Queiroz (2) e Luís Silva.

Treinador: Fernando Sá.

Marcha do marcador: 27-16 (10 minutos), 60-40 (intervalo), 74-62 (30) e 99-75 (resultado final).

Assistência: cerca de 1.900 espetadores.