Rafael Obrador deixa o Benfica após seis meses.
Benfica anuncia empréstimo de Rafael Obrador ao Torino

O clube italiano ficou com opção de compra dos direitos do defesa-esquerdo que no verão foi contratado ao Real Madrid.
Carlos Nogueira
O Benfica anunciou esta segunda-feira, 19 de janeiro, o empréstimo do defesa-esquerdo espanhol Rafael Obrador aos italianos do Torino, que ficam com uma opção de compra dos direitos no final da época.

O jogador de 21 anos tinha sido contratado ao Real Madrid no início da temporada por cinco milhões de euros, mas nunca conseguiu impor-se na equipa encarnada, tendo apenas realizado um jogo com a equipa principal, ainda quando Bruno Lage era o treinador.

Obrador esteve sempre atrás do sueco Samuel Dahl e mais recentemente passou mesmo a terceira opção com a ascensão do jovem José Neto, campeão mundial de sub-17.

Os encarnados não revelaram o montante pelo qual o Torino poderá exercer a opção de compra do internacional sub-21 espanhol.

