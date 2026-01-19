Benfica anuncia empréstimo de Rafael Obrador ao Torino

O Benfica anunciou esta segunda-feira, 19 de janeiro, o empréstimo do defesa-esquerdo espanhol Rafael Obrador aos italianos do Torino, que ficam com uma opção de compra dos direitos no final da época.O jogador de 21 anos tinha sido contratado ao Real Madrid no início da temporada por cinco milhões de euros, mas nunca conseguiu impor-se na equipa encarnada, tendo apenas realizado um jogo com a equipa principal, ainda quando Bruno Lage era o treinador.Obrador esteve sempre atrás do sueco Samuel Dahl e mais recentemente passou mesmo a terceira opção com a ascensão do jovem José Neto, campeão mundial de sub-17. Os encarnados não revelaram o montante pelo qual o Torino poderá exercer a opção de compra do internacional sub-21 espanhol.