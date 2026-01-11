Belenenses conquista segunda Taça Ibérica de râguebi do seu historial

O Belenenses conquistou este domingo, 11 de janeiro, a segunda Taça Ibérica de râguebi do seu historial, após bater os campeões espanhóis do El Salvador por 23-9, em partida disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa.Os bicampeões portugueses chegaram ao intervalo a vencer por 10-3, com um ensaio de Tomás Sequeira (23 minutos), transformado por Francisco Menéres, que somou, ainda, três penalidades (13, 42, 71), e fecharam o marcador ao ‘cair do pano’ com novo toque de meta, de Duarte Azevedo (79), transformado por Menéres.A equipa do Restelo, que falhou o título na época passada, ao perder no terreno do VRAC (43-39), soma, agora, dois troféus ibéricos, juntando o de hoje ao conquistado em 2022/23 no terreno do Santboyana (44-15).