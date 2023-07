Banho de gelo na Banheira de Roterdão no ensaio geral para o jogo da Supertaça

O Benfica foi derrotado por 2-1 em casa do Feyenoord, campeão neerlandês, no célebre De Kuip, estádio também conhecido como "Banheira de Roterdão". O campeão neerlandês foi superior, naquele que teoricamente seria (e comprovou-se) o teste mais exigente desta pré-temporada para as águias - e que certamente deixou algumas notas preocupantes a Roger Schmidt.

Poderia estar definido o onze para a Supertaça com o FC Porto do próximo dia 9, pois Roger Schmidt repetiu a equipa que tinha apresentado no último desafio com o Burnley, com exceção da entrada de Otamendi, recuperado de lesão e que surgiu no lugar de Morato, tendo feito a estreia esta época.

Mas a resposta dos seus jogadores esteve certamente longe de agradar ao treinador, por isso não será de estranhar uma ou uma outra alteração em relação ao onze inicial ontem apresentado e que foi o seguinte: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Jurásek; Ausrnes e Kokçu; Di María, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos.

No cômputo geral, foram 90 minutos muito pouco conseguidos por parte das águias e face ao que também (não) se viu do FC Porto na véspera, frente ao Rayo Vallecano, as duas equipas mostram que ainda estão longe do nível exigido, o que não deixa de ser natural, em fase tão precoce da temporada.

Num desafio que marcou o regresso de Kökçü e Aursnes a um estádio que tão bem conhecem - o primeiro foi homenageado antes do apito inicial e até se dirigiu aos adeptos, de microfone - as duas equipas apresentaram-se com o mesmo esquema tático (4-2-3-1). O primeiro sinal de perigo foi dado pelo Benfica aos 5 minutos, com Gonçalo Ramos a chegar ligeiramente atrasado a um cruzamento de Rafa.

Aos 12", na primeira vez que criou perigo, o Feyenoord chegou ao golo, por Igor Paixão, que rematou sem hipóteses para Vlachodimos, numa jogada que começou com uma perda de bola infantil de Aursnes no meio-campo defensivo. O norueguês foi batido de forma tão disparatada que até parecia ainda estar distraído com o barulho que os adeptos tinham feito alguns momentos antes, ao minuto 10, gritando pelo nome do seu grande amigo Kökçü, numa referência ao número da camisola que o turco envergava no Feyenoord e continua a usar nas águias.

A primeira meia-hora foi muito morna, com o jogo disputado a um ritmo baixo. Di María não aparecia (excetuando quando viu amarelo aos 29", por falta dura) e Rafa, o outro grande desequilibrador dos encarnados, estava igualmente bastante discreto, tal como João Mário e Kökçü, que tinham grandes dificuldades para "pegar" no jogo.

Possível alvo do Benfica não perdoa

E à segunda oportunidade de golo do Feyenoord... segundo golo, desta vez por Santiago Giménez, aos 34". O atacante mexicano - alegadamente um dos nomes em cima da mesa de Rui Costa caso Gonçalo Ramos saia - desmarcou-se bem entre os centrais Otamendi e António Silva e desviou a bola de Vlachodimos com um toque subtil, por cima do guardião.

No recomeço, o Feynoord operou duas substituições (um dos futebolistas que saíram foi Santiago Giménez) e o Benfica três, com Otamendi, Jurásek e João Mário a serem rendidos por Morato, Ristic e David Neres. A formação da casa voltou cheia de vontade de ampliar a vantagem e teve duas boas chances para o fazer, aos 55" e aos 58", em ambas as ocasiões por Alireza, aproveitando a passividade da defesa encarnada.

Tivemos de esperar pelo minuto 59 para assistirmos a uma jogada do Benfica com cabeça, troco e membros, mas Rafa atrapalhou-se no coração da área e não conseguiu desviar o cruzamento de Gonçalo Ramos - os dois jogadores estiveram com os papéis trocados e a finalização ficou a perder.

Aos 62 minutos Roger Schmidt fez mais três alterações, com João Vítor a render Bah no lado direito da defesa, enquanto Florentino e João Neves substituíram Kökçü e Di María. Os dois jovens portugueses passaram a fazer dupla no meio-campo, com o todo-o-terreno Aursnes a passar para médio esquerdo.

David Neres, muito assobiado pelos adeptos da casa, em face do seu passado no Ajax, o grande rival do Feyenoord, teve nos pés aos 73" a possibilidade de fazer o 1-2, mas o guarda-redes Bijlow negou o golo ao brasileiro com magnífica intervenção. Logo a seguir, Roger Schmidt fez mais três substituições, com Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Petar Musa a entrarem para os lugares de António Silva, Rafa e Gonçalo Ramos.

O Benfica melhorou e conseguiu reduzir para 1-2, com o avançado croata Petar Musa a manter a tradição de entrar e marcar, desviando excelente cruzamento de Tiago Gouveia, jovem que só viajou por ter abortado a cedência ao Cádiz.

