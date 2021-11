Buscas no Tondela. Investigada transferência de jogador para o FC Porto

SAD do FC Porto confirma buscas e garante colaboração com autoridades

Ministério Público e PSP fazem buscas à SAD do FC Porto, a dirigentes e a empresários

Uma equipa de inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira esteve esta quinta-feira nas instalações do Tondela, no âmbito de uma investigação em curso, tendo solicitado a colaboração do clube da I Liga.

Em comunicado, o Tondela refere que a equipa de inspetores esteve esta quinta-feira no Estádio João Cardoso, solicitando "colaboração numa operação que está a desenvolver".

O Tondela explica que "prestou o auxílio pedido no acesso a toda a documentação e informação numa conduta totalmente cooperante com os inspetores e operação em causa".

Uma fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que a equipa de inspetores procurava "documentos relacionados com um processo de transferência de um jogador" de futebol, sem revelar, contudo, a que operação diz respeito.

De acordo com o JN, em causa está a transferência do defesa internacional venezuelano Yordan Osorio dos auriverdes para o FC Porto a meio da época 2017-18, por cerca de dois milhões de euros. O jogador representa presentemente os italianos do Parma.