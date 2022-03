Auriol Dongmo é campeã mundial do lançamento do peso em pista coberta

Auriol Dongmo é campeã mundial do lançamento do peso, com um ensaio de 20.43 metros. Aí está o lançamento que ela tinha aprisionado, como confessou há dias ao DN. É um novo recorde nacional e melhor marca mundial do ano. Um resultado excecional para a atleta de 31 anos, que tem tido uma evolução brutal desde que se mudou para Portugal.

Assim que acabou o concurso, a atleta que raramente fica satisfeita com a sua exibição, caiu de joelhos abriu os braças em sinal de celebração e agradecimento, sorriu e chorou... Para Auriol nada se compara a representar ouvir o hino nacional tocar por causa dela. Em Belgrado vai ouvir A Portuguesa.

É a segunda medalha do dia nos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta, em Belgrado, depois da prata de Pedro Pichardo no triplo salto masculino, e 15.ª de Portugal em mundiais indoor. Auriol junta assim o ouro mundial ao ouro europeu conquistado em 2011. O título mundial ainda não a fará esquecer o 4.º lugar nos Jogos Olímpicos, mas atenuará a espera até Paris 2024.

Dona da melhor marca do ano até então (19.90 metros), a portuguesa entrou na pista de Belgrado disposta a conquistar o ouro com um ensaio de 19.32 metros. Ela não gostou do segundo ensaio e anulou-o pisando deliberadamente a zona proibida. O terceiro e o quarto também foram nulos. O penúltimo ensaio foi brutal e superou as duas atletas que a tinham ultrapassado: a norte-americana Chase Ealey, que com um lançamento a 20.21 metros e também a holandesa Jessica Schilder, com 19.48. Depois de assegurado o ouro fez mais um nulo...

A outra portuguesa presente na prova, Jessica Inchude, foi a 12.ª, com a melhor marca em 17.58 metros.