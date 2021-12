Se para uns é um fanfarrão, que um dia foi para uma ação de campanha do PS de Ferrari e que fazia reuniões de "jotas" (Juventude Socialista) na elitista pastelaria A Mexicana (Lisboa), para outros é alguém muito inteligente, sem medo do confronto ou de usar os recursos legais, leia-se tribunais, para provar a sua razão. Apaixonado por futebol, como o próprio já admitiu, chegou a estudar a compra do Portimonense e do Boavista, mas optou por entrar na SAD do Belenenses.

Na semana passada esteve no olho do furacão por não ter pedido o adiamento do jogo com o Benfica, apesar de ter 13 jogadores infetados com covid-19. Mas essa foi apenas uma das muitas polémicas que protagonizou ou em que se viu envolvido. Processos como o Taguspark, Face Oculta, a ligação a José Sócrates, a ascensão meteórica na Portugal Telecom (hoje Altice), onde entrou a sério no mundo do desporto através de patrocínio e dos direitos televisivos, são apenas algumas.