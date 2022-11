Pedro Correira. Há um português entre os 26 eleitos do Qatar

Pedro Correia, conhecido no futebol por Ró-Ró, é um dos 26 eleitos do Qatar para o Mundial 2022. O jogador português joga pela seleção qatari desde 2016 e irá capitanear a anfitriã do Campeonato do Mundo de Futebol, que começa no dia 20 e termina a 18 de dezembro.

Filho de caboverdianos nascido em Portugal, Pedro cresceu no problemático bairro do Casal de São José em Mem Martins, zona de Sintra. Formado no Benfica, o defesa central, que também joga a lateral direito, somou passagens por Aljustrelense, Farense e Estoril Praia antes de ser desafiado a ir jogar para o Qatar em 2010. Teve de fazer testes e superou a concorrência de quase 30 outros estrangeiros para ganhar um lugar na equipa do Al Ahli, como contou ao DN em 2019.

Seis anos depois naturalizou-se e foi chamado à seleção. Nessa altura já se sabia que o país ia organizar o Mundial 2022 e ele viu o sonho de jogar um mundial ficar cada vez mais perto, como confidenciou ao DN. Ró-Ró (alcunha ganha pela admiração pelos brasileiros Ronaldo e Romário) tem 32 anos, joga no Al Sadd e tem contrato até 2025.

Na seleção, Pedro Correia já soma 78 partidas, sendo uma das referências e um dos capitães da equipa liderada por Félix Sánchez. O Qatar faz parte do grupo A da competição, juntamente com Países Baixos, Equador e Senegal.

Convocados

Guarda-redes: Saad Al Sheeb (Al Sadd), Meshaal Barsham (Al Sadd) e Yousuf Hassan (Al Gharafa)

Defesas: Pedro Miguel (Al Sadd), Mossab Khidir (Al Sadd), Bassam Al Rawi (Al Duhail), Khoukhi Boualem (Al Sadd), Abdelkarim Hassan (Al Sadd), Ismaeel Mohammad (Al Sadd), Jassim Jabir (Al Arabi) e Salem Al Hajri (Al Sadd)

Médios: Tarek Salman (Al Sadd), Homam Al Amin (Al Gharafa), Ali Asad (Al Sadd), Mohammed Waad (Al Sadd), Assim Madibo (Al Duhail), Mustafa Meshaal (Al Sadd), Karim Boudiaf (Al Duhail) e Abdulaziz Hatim (Al Rayyan)

Avançados: Naif Al Hadhrami (Al Rayyan), Hassan Al Haydos (Al Sadd), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Duhail), Ahmed Alaa (Al Gharafa) e Khalid Muneer (Al Wakrah)