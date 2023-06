Arsenal contrata Havertz por 73 milhões de euros

O Arsenal, vice-campeão da Liga inglesa de futebol, confirmou a contratação do avançado alemão Kai Havertz, proveniente do Chelsea, por 65 milhões de libras, cerca de 73 milhões de euros.

Esta é a primeira contratação da época para os 'gunners', quando tudo aponta também para a conclusão do negócio, nos próximos dias, pelo passe de Declan Rice, com os londrinos a ter de pagar 120 milhões de euros ao West Ham.

Havertz muda-se após três épocas no Chelsea, tendo antes feito sucesso no Bayer Leverkusen. Pelos 'blues', apontou 32 golos em 139 jogos, com o momento de glória na final da 'Champions', em que marcou o golo que derrotou o Manchester City, há dois anos.

No ataque do Arsenal, surpreendente segundo na última época, após liderar por muitas semanas, vai juntar-se a Gabriel Jesús, Bukayo Saka, Martinelli e Leandro Trossard.

O novo reforço do plantel de Mikel Arteta assina por cinco épocas, até 2028.