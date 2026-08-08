Arouca surpreende em Guimarães e arranca a Liga Portugal com triunfo

O Arouca entrou da melhor forma na Liga Portugal 2026/27 ao vencer este sábado o Vitória SC por 1-0, no Estádio D. Afonso Henriques, num encontro em que a eficácia da formação orientada por Vasco Seabra acabou por fazer a diferença perante um adversário que teve mais iniciativa, mas voltou a revelar dificuldades na finalização. Os arouquenses conquistaram assim três pontos de grande importância logo na jornada inaugural do campeonato, impondo a primeira derrota da época ao conjunto vimaranense.Perante uma boa moldura humana em Guimarães, o Vitória SC assumiu desde cedo o controlo da partida, procurando instalar-se no meio-campo contrário e criar situações de perigo através da circulação de bola e da pressão alta. O Arouca respondeu com organização defensiva, linhas compactas e disponibilidade para explorar os espaços deixados pela equipa da casa sempre que recuperava a posse.A primeira parte decorreu com ascendente territorial dos vimaranenses, mas sem que esse domínio se traduzisse em golos. A formação de Vasco Seabra manteve-se equilibrada, anulou as principais iniciativas ofensivas do Vitória e levou o nulo para o intervalo.O lance decisivo surgiu no início da segunda parte. Aproveitando uma recuperação de bola em zona adiantada, o Arouca lançou um ataque rápido que terminou com Barbero a bater o guarda-redes vimaranense e a colocar os visitantes em vantagem. O golo obrigou o Vitória SC a assumir ainda mais riscos, aumentando a pressão ofensiva na tentativa de chegar ao empate. A equipa da casa carregou até ao apito final, acumulando presença no último terço e obrigando o Arouca a defender perto da sua área. Contudo, a formação visitante revelou solidez defensiva, grande capacidade de entreajuda e soube gerir a vantagem, resistindo à pressão dos vimaranenses até ao final da partida.