Arábia seduz craques. Benzema já está, Messi a pensar e há muito mais

Cristiano Ronaldo afirmou há uns dias que o Campeonato Saudita pode tornar-se, nos próximos cinco anos, na "quinta melhor liga do mundo". Houve quem achasse um exagero e uma manobra de charme para valorizar o futebol do país. Mas a verdade é que os nomes de grandes jogadores do futebol mundial que estão a caminho - Benzema é o próximo - ou são pretendidos deixam antever que a opinião de CR7 não é uma utopia. Isto numa altura em que Messi também está a ser tentado com uma proposta milionária.

Ronaldo, que joga no Al Nassr, é para já o maior embaixador da liga saudita. Mas nos últimos tempos, os nomes vão-se sucedendo. Karim Benzema, 35 anos, avançado francês que venceu a Bola de Ouro no ano passado e foi grande figura do Real Madrid nos últimos anos, despediu-se ontem do clube merengue. E o destino está traçado - vai ser reforço nas próximas três épocas do Al Ittihad, clube que se sagrou recentemente campeão saudita e que é treinado pelo português Nuno Espírito Santo. Tem à sua espera um contrato milionário de 200 milhões de euros/ano.

A cereja no topo do bolo seria Lionel Messi. O argentino, 35 anos, termina contrato com o PSG, vai ficar livre, e está a avaliar propostas. Uma delas, obviamente, é da Arábia Saudita. Neste caso, o clube interessado é o Al Hilal, que já terá avançado com uma proposta na ordem dos 400 milhões de euros anuais para um vínculo de dois anos. Mas ainda não é líquido que o sul-americano possa rumar para aquelas paragens, pois o Barcelona está a fazer todos os esforços para garantir o seu regresso.

No início de maio, coincidindo com uma viagem de Messi à Arábia Saudita relacionada com compromissos comerciais, uma fonte revelou à agência France Press que Messi era um "negócio fechado", e que o argentino tinha à sua espera um contrato "excecional" pendente por detalhes.

Mas a chuva de estrelas pretendidas na Arábia não ficam por aqui. Segundo foi noticiado ontem, emissários sauditas deslocaram-se a Londres para apresentar ao Chelsea uma proposta ao médio gaulês N"Golo Kanté, 32 anos. Os prováveis destinos seriam o Al Ittihad de Nuno ou o Al Nassr de Ronaldo.

O jornal francês L"Équipe noticiou que existe uma lista de pelo menos 10 grandes craques do futebol mundial que são pretendidos naquele campeonato. "O objetivo é concluir a maioria dos negócios antes do início da próxima temporada, a 11 de agosto", referiu uma fonte conhecedora do negócio ao diário desportivo francês.

A lista inclui vários nomes conhecidos do futebol mundial. Sergio Busquets e Jordi Alba, do Barcelona, (o primeiro já anunciou que diz adeus ao Barça), Luka Modric, do Real Madrid, o espanhol Sergio Ramos (também vai deixar o PSG), o brasileiro Roberto Firmino (termina contrato com o Liverpool e está de saída), o guarda-redes Hugo Lloris, do Tottenham, e até o ex-benfiquista Di María, que está em final de contrato e já anunciou que vai deixar a Juventus.

Mas há mais. Também ontem surgiram notícias sobre uma proposta oficial do Al Fateh pelo internacional chileno Alexis Sánchez, do Marselha. E o gabonês Aubameyang, avançado do Chelsea e alvo do Barcelona, está na mira dos sauditas do Al Ahly e do Al Shabab.

Desporto para limpar imagem

"As infraestruturas, penso que precisam de melhorar um pouco. Até os árbitros, o sistema do VAR... Deviam ser um pouco mais rápidos, uma ou outra pequena coisa que precisam melhorar. Mas, na minha opinião, se continuarem a fazer o trabalho que querem fazer nos próximos cinco anos, acho que a liga saudita pode chegar ao top-5 do mundo", anteviu recentemente CR7 numa entrevista, onde anunciou que vai manter-se no Al Nassr, clube com o qual tem contrato até 2025, num montante global de 500 milhões de euros.

A Arábia Saudita, sob o impulso do príncipe herdeiro Mohammed Ben Salmane, pretende melhorar a sua imagem a nível internacional, sobretudo no que diz respeito ao atropelo dos Direitos Humanos, e atrair turistas e investidores através do desporto.

O maior exportador mundial de petróleo bruto pretende diversificar a sua economia e já gastou centenas de milhões em contratos desportivos, onde se inclui a contratação de Cristiano Ronaldo. A capital Riade também investiu na organização do Rali Dakar, num Grande Prémio de Fórmula 1 e no lançamento de um circuito de golfe (LIV Golf Tour) para competir com os americanos e europeus.

Devido a todo este investimento, a Arábia Saudita tem sido acusada de querer "lavar através do desporto" o seu histórico de violações dos direitos humanos. E um dos próximos objetivos é tentar garantir a organização do Mundial de 2030 (até foi falado que Ronaldo podia ser um dos rostos de promoção), para o qual Portugal já apresentou uma candidatura conjunta com Espanha e Marrocos.

Uma coisa é certa: até agosto, mês em que se inicia o Campeonato Saudita, vai ser possível ver várias estrelas do futebol mundial a competir com Cristiano Ronaldo. Ou até serem colegas do português, como é o caso de Wilfried Zaha, do Crystal Palace.

