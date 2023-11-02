APCVD interditou 118 adeptos de acederem a recintos desportivos no 3.º trimestre

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) revelou esta quinta-feira ter interditado 118 pessoas de acederem a recintos desportivos no terceiro trimestre do ano, e concluído 372 processos de contraordenação..No relatório do terceiro semestre de 2023, a APCVD indica que entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2023 "entraram em vigor 306 medidas de interdição de acesso a recintos desportivos, das quais 49% foram aplicadas como medidas cautelares e 51% como sanções acessórias, após conclusão dos respetivos processos"..A APCVD refere que, desde 1 de janeiro, foram contabilizadas "698 decisões condenatórias de caráter definitivo, ou seja, que já esgotaram possibilidade de recurso, e acrescenta que "68 arguidos com decisões condenatórias definitivas foram posteriormente alvo de processo de execução judicial da coima, por falta de pagamento da mesma"..Das 118 interdições aplicadas no terceiro trimestre, a APCVD esclarece que "88 adeptos foram impedidos de aceder a recintos desportivos por utilização de artefactos pirotécnicos em espetáculos desportivos (...), oito dos quais por utilização de artefactos pirotécnicos na final da Taça de Portugal 2022/2023, jogada entre FC Porto e o Sporting de Braga"..Recorrendo a dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), a autoridade relata que "na presente data estão proibidas de aceder a recintos desportivos cerca de 370 pessoas, sendo a maioria das interdições aplicadas pela APCVD, e as restantes (aproximadamente 100) aplicadas por tribunais judiciais"..Em cerca de quatro anos, a APCVD aplicou cerca de 1.300 interdições de acesso a recintos desportivo, das quais cerca de 1.000 já entraram em vigor.