António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio os mais valiosos dos 'três grandes'

António Silva (Benfica), Diogo Costa (FC Porto) e Gonçalo Inácio (Sporting) são os futebolistas com maior valor de mercado das equipas que representam, com números a rondar os 60 milhões de euros, segundo o CIES (Observatório do Futebol).

Para o organismo, de acordo com o estudo publicado esta quarta-feira no seu site oficial, o central Silva, de apenas 19 anos, é, atualmente, o jogador mais valioso do Benfica, assim como Inácio (central de 21 anos) no Sporting e Costa (guarda-redes de 23 anos) no FC Porto, num trio de jogadores internacionais portugueses.

No Sporting de Braga, o avançado espanhol Abel Ruiz, de 23 anos, é apontado como o jogador com maior valor de mercado no atual plantel, com 15 milhões de euros.

No Arouca, a equipa surpresa da atual edição da I Liga, com o quinto lugar, o avançado brasileiro Antony Alves destaca-se com um valor de quatro milhões de euros, enquanto no Vitória de Guimarães, sexto, com o André Amaro é o mais valioso (cinco milhões de euros).

Com o mesmo valor aparece o lateral Penetra no Famalicão e o guarda-redes brasileiro Andrew Silva no Gil Vicente.

Na II Liga, o defesa brasileiro Arthur Chaves, do Académico Viseu, e o médio Gonçalo Franco, do Moreirense, são os jogadores que maior valor de mercado, com ambos a alcançar os três milhões de euros.

Para este estudo, o CIES analisou 1.229 clubes de 74 ligas de todo o mundo.

Lista dos jogadores mais valiosos por equipa na I Liga segundo o CIES:

Benfica António Silva 60ME

FC Porto Diogo Costa 60

Sporting de Braga Abel Ruiz 15

Sporting Gonçalo Inácio 60

Arouca Antony Alves 4

Vitória Guimarães André Amaro 5

Desportivo de Chaves Issah Abass 1

Famalicão Penetra 5

Casa Pia Clayton Fernandes 2

Boavista Ricardo Mangas 3

Vizela Nuno Moreira 1

Rio Ave Fábio Ronaldo 4

Portimonense Pedrão 3

Gil Vicente Andrew Silva 5

Estoril Tiago Santos 3

Marítimo André Vidigal 2

Paços de Ferreira Nigel Thomas 2

Santa Clara Gabriel Batista 3