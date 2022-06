Antiga jogadora do Boavista morre aos 29 anos

Cláudia Calçada, antiga futebolista que Boavista, Felgueiras, Gondomar, Salgueiros, Pasteleira e Vilaverdense, morreu esta sexta-feira, aos 29 anos.

A notícia foi anunciada pelo Felgueiras. "Cláudia Calçada, ex-atleta do nosso Felgueiras, faleceu, hoje, aos 29 anos. É com profunda tristeza que o FC Felgueiras vem expressar os mais sentidos pêsames à sua família e amigos", escreveu o o emblema duriense no Facebook.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o Maisfutebol, a antiga futebolista sentiu-se mal durante a Meia Maratona do Douro, no domingo, acabando por morrer no hospital.

A ex-médio não jogava futebol federado desde que representou o Vilaverdense em 2017-18.