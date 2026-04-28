Andebol: FC Porto perde na Alemanha e adia decisão na EHF European League para o Dragão Arena

O FC Porto perdeu por 28-23 na deslocação ao terreno do MT Melsungen, na Alemanha, na primeira mão dos quartos de final da EHF European League, e parte agora para a segunda mão, no Dragão Arena, com uma desvantagem de cinco golos. A decisão da eliminatória está marcada para terça-feira, dia 5 de maio, às 19h45, num encontro em que os azuis e brancos procuram inverter o resultado e garantir a presença nas meias-finais.A partida em Kassel começou de forma pouco favorável para a formação portista, que sofreu três golos consecutivos nos minutos iniciais e revelou dificuldades ofensivas, sobretudo na concretização de livres de sete metros. O primeiro golo dos dragões surgiu apenas depois dos seis minutos de jogo, por intermédio de Rui Silva, numa fase em que a equipa portuguesa encontrava pela frente um Nebojsa Simić inspirado entre os postes.Apesar do arranque complicado, o FC Porto reagiu com maior consistência a meio da primeira parte, reduzindo a diferença para dois golos após finalização de Gilberto Duarte. Leonel Fernandes aproximou ainda mais o marcador, mas o conjunto alemão voltou a distanciar-se e terminou a primeira metade com vantagem de quatro golos (12-8).Na segunda parte, o MT Melsungen entrou novamente mais eficaz e chegou a ampliar a diferença para seis golos. Ainda assim, os portistas conseguiram reorganizar-se e reduziram a desvantagem para apenas dois tentos, mantendo viva a discussão do resultado. Gilberto Duarte voltou a assumir protagonismo nesse período de recuperação.Contudo, numa fase decisiva do encontro, a equipa alemã voltou a ganhar superioridade, aproveitando alguns erros consecutivos do FC Porto para ampliar novamente a margem. David Mandić destacou-se com três golos consecutivos que ajudaram a consolidar a vantagem germânica, que acabaria por fixar-se nos cinco golos finais.O guarda-redes Nebojsa Simić foi a figura do encontro, ao registar 14 defesas e uma eficácia de 38%,desempenhando um papel determinante no resultado.Apesar da desvantagem trazida da Alemanha, o FC Porto mantém intactas as aspirações de seguir em frente na competição. A segunda mão, no Dragão Arena, representa uma oportunidade decisiva para os dragões tentarem uma reviravolta perante o seu público e continuarem a sonhar com a presença nas fases finais da EHF European League..Benfica vence FC Porto e vai defrontar Sporting na final da Supertaça de andebol