Amorim: "Futebol português não vai mudar por isso não vou estar a chatear-me"

Relatório do árbitro do FC Porto-Sporting refere agressões. Pepe e Tabata arriscam até dois anos de castigo

O que se passou no Dragão e os possíveis castigos, que daí podem resultar para o resto da época, "não tirou o foco do jogo com o Manchester City", de terça-feira, no Estádio José Alvalade. E Rúben Amorim lamentou que o foco seja o que se passou no FC Porto-Sporting de sexta-feira passada em vez de se destacar que a equipa está pela segunda vez na história nos oitavos de final da Liga dos Campeões e que vai defrontar "a melhor equipa do mundo e o melhor treinador do mundo".

"O que se passou no Dragão não foi bonito. Os intervenientes têm muita culpa mas falamos aqui de uma Champions e estamos a focar em coisas que não têm a ver com o jogo. Estamos a focar-nos na Champions. Todos temos de mudar, não vale a pena falar disso. O futebol não vai mudar. Se há coisa boa no futebol português são os jogadores e os treinadores. Não interessa comentar coisas extra-futebol. Há muita gente à volta do futebol que tem de melhorar muito. Se quisesse falar de outras coisas dava entrevistas. O futebol português não vai mudar por isso não vou estar a chatear-me", disse o treinador do Sporting.

Sobre o embate com o Manchester City, Amorim lembrou que "a fome de vencer faz acontecer coisas especiais" e o Sporting tem "a obrigação de deixar os sportinguistas orgulhosos" pela forma como vai encarar o jogo: "Os jogadores têm essa ideia, tudo é possível. Vamos entrar em campo com essa ideia e esse plano. Quando o árbitro apitar é isso que vamos fazer."

E que abordagem será essa? ""Não podemos estar a tapar todos os espaços, porque eles mudam. Observámos o City e eles mudam o posicionamento completamente. Nesse aspeto foi fácil, dissemos aos jogadores que é impossível traçar um plano só para tapar o City. Por isso vamos tentar levar o jogo para o que fazemos bem", respondeu Amorim, dizendo que "há jogadores do Sporting com qualidade para chegar a esse patamar do City", mas que têm "o azar de não terem um treinador capaz de os levar a esse patamar (risos)".

Brincadeiras à parte, o jovem técnico admitiu que "a grande referência sempre foi o Mourinho", mas isso não o impede de considerar Guardiola "o melhor treinador do Mundo neste momento e o City a melhor equipa". Concluindo: "O Sporting tem um treinador muito estruturado, pouco flexível, aqui é a Primária e aquilo é já a Universidade. É um momento diferente de entender o jogo." Apesar disso disse acreditar numa surpresa: "Os meus jogadores já me surpreenderam, já fizeram alguns milagres e é mais importantes eles acreditarem."

Depois de ouvir elogios do ex-colega no Benfica, João Cancelo agora no City e considerado o melhor lateral direito do Mundo, Rúben Amorim olhou para o seu balneário: "O melhor é o Porro, o Esgaio e o Esteves. Depois o Cancelo esta lá na lista. Quando o conheci tinha esse talento, não tinha era a mentalidade certa. Cresceu muito, está muito mais maduro e ouvi-lo falar agora e o que ele era... é um dos melhores do Mundo, tinha talento mas não a mentalidade. Ganhou experiência, é merito dele e de jogar em grandes clubes."