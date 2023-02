Amorim cumprirá jogo 100 em Chaves: "O melhor foi quando fomos campeões"

Rúben Amorim tem duas certezas para o jogo 100 de leão ao peito: o Sporting tem muito para melhorar e António Adán vai manter-se na baliza leonina frente ao Desportivo de Chaves (segunda-feira, às 19.00, Sport TV), nana 21.ª jornada da I Liga.

"É um orgulho estar num clube tão grande como o Sporting e chegar aos 100 jogos. É difícil escolher o melhor momento, mas ser campeão traz uma realização a qualquer treinador. Pior momento? São vários, quando eles [jogadores] jogam mal e sinto que a equipa devia dar mais, são sempre maus momentos. O melhor foi quando fomos campeões", disse o técnico leonino, confessando que se sente bastante realizado: "Pensava que tinha nascido para jogar, mas se calhar nasci mais para ser treinador."

E é ele que tem de encontrar soluções para ganhar jogos e pôr a equipa a jogar melhor depois do empate com o Midtjylland (1-1), para a Liga Europa, e da derrota com o FC Porto (2-1), para a I Liga: "Temos de manter a nossa identidade, porque o jogo tem 90 minutos e só precisamos de 10 segundos para chegar à baliza e fazer golo."

Na quinta-feira passada, o erro de Adán no golo do Midtjylland só não foi mais penalizador porque Coates fez o empate no último lance do jogo, mas isso diz pouco sobre o desempenho do guarda-redes, segundo o técnico leonino. "O Adán tem errado aqui ou ali esta época e o erro tem muita visibilidade. O que nós fizemos foi a avaliação das boas decisões que tomou. Obviamente, isto conta pouco quando um guarda-redes erra. Quantos dos nossos jogadores só tinham de empurrar a bola na baliza e não conseguiram?", questionou Amorim, garantindo que o espanhol irá a Trás-os-Montes.

As baixas assistências de Alvalade são "reflexo" da época irregular. "Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas, estamos em quarto lugar, temos de assumir isso. Temos de fazer o nosso papel e depois os sportinguistas voltarão em peso ao estádio. Mas não somos ingénuos e temos de perceber isso", admitiu Amorim.

Morita entre os 21 convocados para Chaves

Guarda-redes: Adán, Franco Israel e Diego Callai

Defesas: Esgaio, Bellerín, Diomande, St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio e Matheus Reis

Médios: Ugarte, Tanlongo, Morita, Pote, Nuno Santos e Fatawu

Avançados: Arthur, Edwards, Trincão, Paulinho e Chermiti