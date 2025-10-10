Campeão europeu Adrien Silva anuncia o final da carreira

Adrien Silva anunciou esta sexta-feira o final da sua carreira de futebolista profissional."Chega o momento em que sentimos que é tempo de seguir em frente, com o coração tranquilo e o orgulho de quem deu tudo ao jogo que ama. Hoje olho para o caminho percorrido e percebo que é tempo de fechar um ciclo que me deu tudo: o futebol. Foram mais de 450 jogos, milhares de treinos, viagens, vitórias e derrotas que moldaram o homem e o jogador que sou", escreveu o médio internacional português de 36 anos, numa publicação nas redes sociais."O Sporting foi a minha casa, o lugar onde me formei como jogador e como homem. Foi ali que aprendi o que significam o trabalho, a exigência e a honra de representar um símbolo maior do que nós. Tive o privilégio de ser capitão do clube da minha formação, algo impossível de descrever em palavras. Mais de 200 jogos, duas Taças de Portugal, três Supertaças e, acima de tudo, uma ligação eterna a uma instituição que moldou o meu caráter e a minha forma de ver o futebol. Muitos momentos ficarão gravados na minha memória, e cada aplausos dos adeptos será lembrado com gratidão", destacou o ex-centrocampista, campeão europeu pela seleção nacional em 2016.. "Representar a Seleção Nacional foi o culminar desse sonho de menino. Sempre acreditei que vestir a camisola de Portugal era mais do que jogar, era carregar o orgulho e a esperança de um país inteiro. Ser campeão da Europa em 2016, com a camisola 23, foi o ponto mais alto da minha carreira, um momento que me faz sorrir sempre que o recordo. Representar o país num Mundial, ouvir o hino antes de cada jogo e sentir a força de uma nação unida foram experiências que me ensinaram o valor do sacrifício, da união e do que o futebol pode significar para um povo inteiro", prosseguiu.Numa extensa publicação, Adrien lembrou as aventuras que viveu no estrangeiro. "A minha carreira levou-me a diferentes lugares do mundo: Inglaterra, França, Itália e os Emirados Árabes Unidos. Em cada país encontrei desafios novos, culturas diferentes e formas distintas de viver o futebol. Aprendi em cada experiência, cresci com cada mudança e sinto-me um verdadeiro privilegiado por ter partilhado o balneário e defrontado alguns dos melhores jogadores do mundo. O futebol deu-me tudo, e por isso serei sempre grato", acrescentou o agora ex-futebolista.O jogador formado no Sporting agradeceu à família e aos adeptos, colegas, treinadores e staff que encontrou ao longo dos anos e, ao futebol: "Ser jogador de futebol foi até hoje a minha vida, a minha paixão e a minha casa. Agora fecho este ciclo com o coração cheio, sereno e agradecido, sabendo que dei tudo o que tinha. Obrigado futebol, obrigado por tudo."Sem clube desde que deixou o Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos, no final da época passada, Adrien havia representado antes Sporting, Maccabi Haifa (Israel), Académica, Leicester City (Inglaterra), Mónaco (França), Sampdoria (Itália), Al Wahda (Emirados Árabes Unidos) e Rio Ave.Venceu três Taças de Portugal (2007-08 e 2014-15 pelo Sporting e 2011-12 pela Académica), três Supertaças Cândido de Oliveira (2007, 2008 e 2015, todas pelo Sporting), um campeonato israelita e o Euro 2016.