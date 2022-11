Adeptos exigem as meias-finais a Fernando Santos

A uma semana do início do Mundial 2022, cresce a expectativa à volta do que conseguirá fazer a seleção portuguesa no Qatar. Os resultados de uma sondagem da Aximage para o DN/JN/TSF/OJOGO mostram que há muitas dúvidas entre os adeptos, sobretudo no que diz respeito ao técnico Fernando Santos.

Questionados sobre o patamar máximo a que Portugal irá chegar na prova, os inquiridos dividiram-se preferencialmente entre os quartos de final (23%) e as meias-finais (18%), sendo que apenas 8% mostram fé na conquista do título. A crença no selecionador já teve mesmo melhores dias e há mais respostas negativas (42%) do que positivas (37%) à pergunta sobre se Fernando Santos é o treinador ideal para levar a equipa das quinas a vencer o Mundial (se pudessem escolher o selecionador certo para essa meta, 54% dos adeptos optavam por José Mourinho).

Voltando a Fernando Santos, 27% dos inquiridos consideram que o técnico só terá condições de cumprir o contrato até 2024 se atingir as meias-finais da prova. Essa foi a resposta mais dada como patamar mínimo, embora 23% das pessoas tenham dito que chegar aos "quartos" também dará para o selecionador continuar no cargo após o Campeonato do Mundo.

A nível de escolhas para o onze, as ausências forçadas, sobretudo de Diogo Jota, e o sub-rendimento de Cristiano Ronaldo e João Félix nos respetivos clubes levam a que as alternativas mais votadas para o ataque passem por Rafael Leão (29%) e Gonçalo Ramos (20%).

O facto de o Mundial se jogar a meio da época pode ser favorável a Portugal (64% dos inquiridos pensam que sim) e a decisão da FIFA de realizar o torneio no final do ano, em vez do verão, como era habitual, divide os adeptos: 44% disseram que se trata de uma boa medida e 39% responderam em sentido contrário.

Confiança em Ronaldo resiste à fase difícil no United

Nem a falta de golos ou o periclitante momento de forma de Cristiano Ronaldo em Inglaterra, que duram desde o início desta época, tira a esperança aos adeptos portugueses num grande Mundial do avançado madeirense. Na sondagem da Aximage, 79% das pessoas ouvidas responderam que CR7 continua a ter condições para ser a figura principal da prova e só 21% disseram que essa hipótese não se coloca. Em relação ao papel do avançado na seleção portuguesa, 59% não tem dúvidas: Ronaldo deve ser titular. Em sentido contrário, 23% responderam que o ideal é que comece os jogos no banco e apenas 9% optaram por dizer que nem devia ter sido convocado.

O capitão também foi o mais citado entre os jogadores da equipa das quinas que mais se poderão destacar no Mundial, com 32% das respostas, à frente de Bernardo Silva (28%), Rafael Leão (17%), Vitinha (11%) e Rúben Neves (5%).

Nas outras seleções, a estrela que mais expectativas cria nos adeptos lusos é o francês Mbappé (31%), seguindo-se o argentino Lionel Messi (25%), o brasileiro Neymar (16%), o polaco Lewandowski (11%) e o belga De Bruyne (8%).

Projeto ibérico para 2030 agrada a três em cada quatro

Espanha e Portugal estão juntos na corrida à organização do Mundial 2030 e a sondagem da Aximage permite concluir que 75% dos adeptos aprova o projeto ibérico de receber a competição daqui a oito anos. Apenas 15% dos pessoas mostrou discordância em relação a esta candidatura, que há algumas semanas passou a incluir também a Ucrânia, caso a guerra provocada pela invasão da Rússia ao território ucraniano termine em tempo útil. Essa decisão também mereceu a aprovação da maioria dos inquiridos (56%), enquanto 33% das respostas foram em sentido oposto.

Já quanto ao facto de a Espanha poder apresentar, ao que tudo indica, 11 estádios na candidatura ao Mundial e Portugal apenas três, o tema suscitou mais divisão: 47% das pessoas não aprovam tanta discrepância, enquanto 40% disseram que concordam.

FICHA TÉCNICA

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF, JN e O Jogo com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a atualidade do futebol.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 26 e 30 de outubro de 2022 e foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 812 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,44%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.

