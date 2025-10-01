Adeptos do Sporting e do Nápoles envolvem-se em confrontos antes do jogo da Liga dos Campeões (com vídeos)

Adeptos do Sporting e do Nápoles envolveram-se em confrontos na tarde desta quarta-feira, 1 de outubro, naquela cidade do sul de Itália, onde se vai realizar o jogo entre as duas equipas a contar para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões.As imagens captadas e divulgadas nas redes sociais mostram os confrontos, com agressões e arremesso de cadeiras e outros objetos. Os incidentes registaram-se junto ao ponto de encontro dos adeptos sportinguistas, tendo obrigado à intervenção imediata da polícia italiana para colocar ponto final aos desacatos.