Adelaide vai receber o GP da Austrália de MotoGP a partir de 2027 em circuito urbano

A cidade de Adelaide vai receber o Grande Prémio da Austrália do MotoGP a partir de 2027, numa mudança histórica no calendário do campeonato mundial. O novo circuito urbano terá 4,195 quilómetros de extensão e 18 curvas, podendo proporcionar velocidades superiores a 340 km/h, segundo os dados divulgados pelas autoridades locais e pela organização da competição.O traçado foi apresentado publicamente pelo primeiro-ministro do estado australiano da Austrália do Sul, Peter Malinauskas, e pelo diretor desportivo da categoria, Carlos Ezpeleta. O desenho baseia-se parcialmente no antigo circuito urbano utilizado pela Fórmula 1 entre 1985 e 1995, embora tenha sido profundamente modificado para cumprir os atuais requisitos de segurança definidos pela FIM.A partir da temporada de 2027, Adelaide substituirá definitivamente Phillip Island Circuit, pista que acolheu o Grande Prémio australiano durante quase três décadas e que receberá a última edição antes da mudança. O novo acordo terá validade inicial de seis épocas, até 2032, e marcará a primeira corrida de MotoGP num circuito totalmente urbano na era moderna do campeonato.Segundo os promotores, o evento decorrerá ao longo de três dias e deverá realizar-se em novembro. O projeto pretende combinar o legado histórico do traçado clássico com as exigências contemporâneas da competição, incluindo zonas de escapatória redesenhadas, superfícies adaptadas ao comportamento das motos e barreiras de proteção reforçadas..Carlos Ezpeleta afirmou que a segurança foi o principal critério de desenvolvimento do circuito, garantindo que todos os elementos foram concebidos para permitir competição ao mais alto nível sem comprometer os padrões exigidos pela modalidade. Já Peter Malinauskas destacou o impacto económico esperado, defendendo que a prova poderá aumentar o turismo e reforçar a projeção internacional da região.O anúncio contou ainda com a presença do piloto australiano Jack Miller, que participou na apresentação do projeto, simbolizando a importância do evento para o motociclismo do país. A mudança representa uma das maiores alterações recentes no calendário da MotoGP e inaugura uma nova fase do campeonato na Austrália, agora centrada no ambiente urbano do centro de Adelaide.