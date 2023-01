A hospitalidade de um sofá como combate à violência no futebol

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e a Liga Portugal lançaram a campanha "Sintam-se em casa", de forma a sensibilizarem os adeptos para o fair play desportivo e promover as boas práticas e bons exemplos desde as bancadas. E assim evitar o escalar de incidentes nos estádios e o número de adeptos impedidos de entrar em recintos desportivos (335, um recorde alcançado na época 2021-22).

A iniciativa teve o pontapé de saída na jornada 12 do campeonato, mas tem estado em destaque na final four da Taça da Liga, juntando famílias de clubes adversários numa improvisada sala de estar, num camarote do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Ver os adeptos do FC Porto e do Ac. Viseu a assistirem juntos à meia final da prova, esta noite, no conforto de casa em pleno estádio é apenas uma forma de chamar a atenção para o problema de forma pedagógica. "Substituir hostilidade por hospitalidade e com isso reduzir as tensões e episódios de violência", bem como "fazer as pessoas sentirem-se estimadas, bem vindas e seguras" nos estádios, em especial nos campos dos adversários, é o objetivo, segundo Rodrigo Cavaleiro, presidente da APCVD.

Para isso é preciso chegar aos clubes, convencê-los a encontrar forma de bem receber os seus convidados, leia-se adeptos, em especial os da equipa visitante: "Quando se é bem recebido, retribuiu-se a gentileza com um sorriso. Se isso for feito, serão poucos os que continuarão a ter comportamentos violentos -para esses a solução é a exclusão dos espetáculos desportivos -, deixando espaço a quem quer contribuir para um ambiente festivo e saudável."

A receção personalizada, que inclui visita ao estádio, descida ao relvado e uma foto com a taça e alguns protagonistas da competição e a visita dos embaixadores da Liga Portugal - Paulo Futre, Manuel Fernandes, João Pinto, Helton e Jorge Andrade entre outros - é apenas um mimo para a família Almeida que torce pelo Ac. Viseu e a família Oliveira adepta dos dragões. As famílias Falcão e Oliveira viveram esse privilégio na outra meia final da Taça da Liga, no Sporting-Arouca, que se jogou na terça-feira e saíram de lá a combinar um churrasco no verão.

A iniciativa promovida em parceria pela Liga Portugal e APCVD visa fortalecer o fair play jogar na prevenção do combate à violência no desporto e no futebol em particular, que já tem novo projeto lei em andamento. Ainda há dias a autoridade para a violência instaurou um processo contraordenacional, na sequência do jogo de Hóquei em Patins entre FC Porto e o Benfica, no Dragão Arena, depois do benfiquistas Carlos Nicolía denunciar publicamente os "insultos" ouvidos na casa dos dragões.

Segundo consta do relatório sobre violência associada ao desporto (RAViD), apresentado a 27 de dezembro do ano passado, a época 2021-22 acabou com 335 adeptos impedidos de entrar em recintos desportivos, o que corresponde ao "valor mais elevado de sempre numa só época desportiva". O documento especifica ainda que das 335 medidas de interdição entradas em vigor na última época, 274 resultaram de decisão da APCVD (81,8%) e as restantes 61 foram determinadas pelos tribunais (18,2%).