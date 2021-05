A horas do jogo com o Rio Ave, tribunal autoriza Rúben Amorim no banco

Rúben Amorim vai poder orientar o Sporting esta noite, no jogo com o Rio Ave, da 31.ª jornada da I Liga. Um providência cautelar do Tribunal Administrativo Central do Sul suspendeu esta quarta-feira o castigo de 6 dias aplicado esta semana pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Sporting recorreu do castigo federativo para o Tribunal Arbitral do Desporto com respetiva providência cautelar, mas como este órgão não deliberou em tempo útil, de forma a libertar o técnico para o jogo desta noite com o Rio Ave (21.15), recorreram também para o Tribunal Central Administrativo do Sul, como aconteceu com Palhinha antes do jogo com o Benfica.

A providência cautelar foi aceite e Amorim vai poder orientar a equipa em Vila do Conde.

Horas antes desta decisão do tribunal, o Conselho de Disciplina explicou, em comunicado, que a suspensão de seis dias imposta a Rúben Amorim, relativo a declarações no jogo com o FC Porto em outubro, só aconteceu agora porque o treinador do Sporting recusou ser ouvido mais cedo "optando por aproveitar a suspensão de prazos relacionada com a pandemia da covid-19".

A decisão acontece no mesmo dia em que o Tribunal Arbitral do Desporto aceitou uma providência cautelar idêntica de Sérgio Conceição, que ficou livre para orientar o FC Porto no clássico.