Tribunal aceita providência cautelar para despenalizar Palhinha. Sporting quer demissão do CD

"A Sporting CP - Futebol, SAD tomou conhecimento da decisão do senhor Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul relativamente ao pedido de aplicação de medida cautelar formulado pelo seu jogador João Palhinha, julgando-o procedente e suspendendo a eficácia da decisão que lhe aplicara um jogo de suspensão", refere o Sporting em comunicado.

O médio viu o quinto cartão amarelo na deslocação ao Bessa para defrontar o Boavista e foi castigado com um jogo, o que o levaria assim a falhar a partida desta segunda-feira frente ao Benfica, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Agora, se Ruben Amorim o entender, o médio poderá ser chamado para o dérbi, a poucas horas do arranque da partida (21.30).

Os 'leões' explicaram que recorreram para o pleno do CD da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) do cartão amarelo que levou ao castigo aplicado a João Palhinha, tendo o clube sido notificado na noite de sexta-feira da decisão de manter a punição, apesar de o árbitro ter "admitido, preto no branco, que o jogador tinha sido indevidamente punido com cartão amarelo".

"O recurso com pedido de medida cautelar formulado pelo jogador João Palhinha deu entrada nos tribunais horas depois, na madrugada de sábado, às 05:46. O senhor presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul notificou o jogador da sua decisão favorável pouco antes das 16:00 desta segunda-feira, a cinco horas e meia do início do jogo", refere.

O Sporting elogiou a celebridade da resposta do sistema judicial português, mas salienta que "o tempo do futebol profissional não se compadece com a necessidade de reagir judicialmente perante decisões tão clamorosamente ilegais e que comprometem a verdade desportiva".

"A lamentável decisão do Conselho de Disciplina forçou o jogador a uma reação junto dos tribunais em tempo recorde, forçou os tribunais a decidir também com grande prontidão, mas, pelo meio, forçou a Sporting CP - Futebol, SAD a tomar opções desportivas que a prejudicam seriamente. Não é possível preparar adequadamente um jogo -- muito menos um desafio com a importância do de hoje -- com este tipo de incerteza", defendem.

Os 'leões' defendem que este caso demonstra que o CD não tem "condições para assumir a importante responsabilidade que é conduzir a disciplina desportiva profissional". "Resta, portanto, e apenas, o caminho da demissão", conclui.

O líder Sporting, com 39 pontos, e o Benfica, terceiro posicionado, com 33, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 21:30 de hje, para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.