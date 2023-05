Acredita que, entre mulheres, o futebol não tem de seguir o caminho trilhado pelos homens para se validar. Alicia Ferguson, 41 anos, antiga capitã da seleção feminina de futebol australiana (também conhecida por "Matildas") aspira à igualdade de género entre atletas da modalidade, mas não vê que esta passe pela necessidade de despertar paixões frequentemente contaminadas pela violência ou mesmo por vencimentos que chegam a atingir números chocantes. "O que faz um indivíduo com tanto dinheiro? Fica com uma visão completamente distorcida da realidade, de si mesmo e do seu lugar no mundo", desabafa

Alicia, nascida em Brisbane, em 1981, está em Portugal para promover o Mundial de Futebol Feminino, que se realiza na Austrália a Nova Zelândia de 20 de julho e 20 de agosto (em que participa a nossa seleção) e ver o que está a ser feito entre nós, com visitas às academias do Benfica (Seixal) e Alcochete (Sporting). Uma atividade que desempenha com gosto, já que, tendo-se retirado dos campos em 2007, continua ligada ao futebol como comentadora televisiva, primeiro na ABC e desde há vários anos na ESPN. Em 2022 participou ativamente numa série da Disney + dedicada à história da seleção australiana de futebol feminino.