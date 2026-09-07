A arte de vencer debaixo de água
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A arte de vencer debaixo de água

Anna Carvalho e Inês Dubini formam desde 2021 um dueto que procura levar a natação artística portuguesa mais longe. Uma modalidade que procura maior reconhecimento em Portugal.
Cecília Carmo
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