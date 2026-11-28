Desporto
2016. Jejum que leão tem de quebrar já dura há uma década
Sporting visita Dragão praticamente obrigado a vencer para manter a chama na luta pelo título nacional. É preciso recuar à época 2015/16 para encontrar feito igual dos leões em caso dos portistas.
Avitória no clássico de domingo, no Dragão, é vital para o Sporting ganhar ânimo na luta pelo título. Mas esse é um resultado que os leões não conseguem, para a I Liga, há mais de uma década. A última vez foi em abril de 2016, já na ponta final da Liga 2015/16, quando o Sporting visitou os portistas e regressou a Lisboa com um triunfo por 3-1.
Na altura, a duas jornadas do fim, o Sporting manteve viva a esperança de destronar o Benfica da liderança, mas tal não se confirmou. Os leões teriam de esperar até 2020/21 para festejar o campeonato que lhes fugia desde 2001/02.