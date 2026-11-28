Slimani foi a grande figura do jogo que valeu ao Sporting a última vitória no Dragão, para a I Liga. O argelino fez dois golos ao rival, tendo terminado a prova com 27 golos, menos cinco que o melhor marcador da Liga, o benfiquista Jonas. Arquivo DN

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2016. Jejum que leão tem de quebrar já dura há uma década

Sporting visita Dragão praticamente obrigado a vencer para manter a chama na luta pelo título nacional. É preciso recuar à época 2015/16 para encontrar feito igual dos leões em caso dos portistas.