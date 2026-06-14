Manuel João no comando da corrida disputada no Autódromo do Estoril, ao volante da sua Kawasaki ZXR750. No conjunto das duas mangas o piloto somou 17,5 pontos, mais 0,5 que Pedro Batista (Honda) e mais três que Armando Clemente (Kawasaki).
Manuel João no comando da corrida disputada no Autódromo do Estoril, ao volante da sua Kawasaki ZXR750. No conjunto das duas mangas o piloto somou 17,5 pontos, mais 0,5 que Pedro Batista (Honda) e mais três que Armando Clemente (Kawasaki).Arquivo DN
Desporto

1990. Primeira prova de Superbike Livre deu força à nova Federação

Numa fase em que a recém-criada Federação Nacional de Motociclismo tentava ganhar protagonismo face à então existente Federação Portuguesa de Motociclismo, a corrida do Estoril foi um marco de sucesso
Pedro Sequeira
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Em julho de 1990, num fim de semana que o Autódromo do Estoril celebrava a ‘maioridade’ (foi inaugurado em 1972), o circuito foi palco da primeira prova de Superbike livre, oficializada pela então nova Federação Nacional de Motociclismo (atual Federação de Motociclismo de Portugal).

Manuel João completou as 14 voltas da 2.ª manga em 25.58,351 minutos, batendo toda a concorrência. Na 1.ª manga tinha sido 3.º.
Manuel João completou as 14 voltas da 2.ª manga em 25.58,351 minutos, batendo toda a concorrência. Na 1.ª manga tinha sido 3.º.Arquivo DN
No total, foram disputadas 24 voltas na categoria de Superbikes. Era suposto serem 28, divididas por duas mangas, mas a primeira acabou por terminar à 10.ª volta após um acidente que envolveu as Suzuki de António Mendonça e Carlos Condeço.
No total, foram disputadas 24 voltas na categoria de Superbikes. Era suposto serem 28, divididas por duas mangas, mas a primeira acabou por terminar à 10.ª volta após um acidente que envolveu as Suzuki de António Mendonça e Carlos Condeço.Arquivo DN
A prova, além das Superbikes, também contava com uma corrida de 125 cc (ganha por Jorge Dias, numa Cagiva) e um troféu para as tradicionais Vespas (na foto), dominado por Carlos Sande Castro.
A prova, além das Superbikes, também contava com uma corrida de 125 cc (ganha por Jorge Dias, numa Cagiva) e um troféu para as tradicionais Vespas (na foto), dominado por Carlos Sande Castro.Arquivo DN
Aspeto geral no paddock, numa quente tarde de julho de 1990, no Autódromo do Estoril, circuito construído em 1972, dotado com uma pista de 4,36 km e 13 curvas.
Aspeto geral no paddock, numa quente tarde de julho de 1990, no Autódromo do Estoril, circuito construído em 1972, dotado com uma pista de 4,36 km e 13 curvas.Arquivo DN
A reportagem do DN publicada a 16 de julho de 1990.
A reportagem do DN publicada a 16 de julho de 1990.

Esta nasceu de um confronto de ideias com a então existente Federação Portuguesa de Motociclismo, assente no calendário e peso das opiniões dos pilotos, sendo que nesse mesmo ano acabou por ser reconhecida como a representante do país na Federação Internacional de Motociclismo.

Passo relevante nessa afirmação de estatuto foi a realização, com sucesso, desta primeira corrida de Superbike livre, que coroou o piloto Manuel João ao volante de uma Kawasaki ZXR 750.

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