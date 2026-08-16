Desporto
1985. A organização do futebol feminino tomava forma e era o Boavista quem dava cartas
O I Torneio Nacional foi o precursor da atual Liga feminina de futebol. Axadrezadas dominavam a modalidade e, em 1985, ganharam o troféu frente ao Coina.
O ano de 1985 foi histórico para o futebol feminino em Portugal, com o surgimento do I Torneio Nacional que viria a ser o precursor da Taça nacional (1985/86) e, mais tarde, da Liga feminina, instituída em 1992/93. O Boavista foi o grande dominador desses anos iniciais, somando dez troféus consecutivos entre as épocas 1985/86 e 1994/95. O DN assistiu ao primeiro passo dessa hegemonia.
Em Leiria, em julho de 1985, as axadrezadas defrontaram na final o Coina e, apesar do susto inicial, com a formação do distrito de Setúbal a chegar ao intervalo à frente do marcador, o Boavista conseguiu ter uma boa reação na segunda parte para selar a conquista com números de goleada: 4-1. “Cumpriu-se o favoritismo”, escreveu a reportagem do DN.