“Um excelente despique”, considerou o DN, acrescentando: “Ao melhor futebol e espírito de equipa do Boavista respondeu o Coina com o arreganho e empenho das suas atletas até à exaustão”. Arquivo DN

Desporto

1985. A organização do futebol feminino tomava forma e era o Boavista quem dava cartas

O I Torneio Nacional foi o precursor da atual Liga feminina de futebol. Axadrezadas dominavam a modalidade e, em 1985, ganharam o troféu frente ao Coina.