“Um excelente despique”, considerou o DN, acrescentando: “Ao melhor futebol e espírito de equipa do Boavista respondeu o Coina com o arreganho e empenho das suas atletas até à exaustão”.
“Um excelente despique”, considerou o DN, acrescentando: “Ao melhor futebol e espírito de equipa do Boavista respondeu o Coina com o arreganho e empenho das suas atletas até à exaustão”. Arquivo DN
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1985. A organização do futebol feminino tomava forma e era o Boavista quem dava cartas

O I Torneio Nacional foi o precursor da atual Liga feminina de futebol. Axadrezadas dominavam a modalidade e, em 1985, ganharam o troféu frente ao Coina.
Pedro Sequeira
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O ano de 1985 foi histórico para o futebol feminino em Portugal, com o surgimento do I Torneio Nacional que viria a ser o precursor da Taça nacional (1985/86) e, mais tarde, da Liga feminina, instituída em 1992/93. O Boavista foi o grande dominador desses anos iniciais, somando dez troféus consecutivos entre as épocas 1985/86 e 1994/95. O DN assistiu ao primeiro passo dessa hegemonia.

O plantel do Boavista que viria a ganhar o I Torneio Nacional. O onze eleito para a final foi composto por Fernanda, Paula Leça, Paula Freitas, Eva, Olívia, Teresa, Fátima Azevedo, Tiza, Isabel Santos, Alfredina e Anabela.
O plantel do Boavista que viria a ganhar o I Torneio Nacional. O onze eleito para a final foi composto por Fernanda, Paula Leça, Paula Freitas, Eva, Olívia, Teresa, Fátima Azevedo, Tiza, Isabel Santos, Alfredina e Anabela.Arquivo DN
O Coina surpreendeu o Boavista na 1.ª parte. A estratégia da equipa valeu elogios ao treinador José Araújo.
O Coina surpreendeu o Boavista na 1.ª parte. A estratégia da equipa valeu elogios ao treinador José Araújo.Arquivo DN
Festa axadrezada no Municipal de Leiria. Paula Freitas (que bisou), Anabela e Fátima Azevedo fizeram os golos do Boavista; Dulce marcou pelo Coina.
Festa axadrezada no Municipal de Leiria. Paula Freitas (que bisou), Anabela e Fátima Azevedo fizeram os golos do Boavista; Dulce marcou pelo Coina.Arquivo DN
A entrega da Taça às campeãs, que, escreveu o DN, “muito suaram e correram antes de sentirem que tinham ganho mais um troféu para o clube”.
A entrega da Taça às campeãs, que, escreveu o DN, “muito suaram e correram antes de sentirem que tinham ganho mais um troféu para o clube”. Arquivo DN
O assunto foi um dos destaque da secção de Desporto do DN, na edição de 15 de julho de 1985.
O assunto foi um dos destaque da secção de Desporto do DN, na edição de 15 de julho de 1985.

Em Leiria, em julho de 1985, as axadrezadas defrontaram na final o Coina e, apesar do susto inicial, com a formação do distrito de Setúbal a chegar ao intervalo à frente do marcador, o Boavista conseguiu ter uma boa reação na segunda parte para selar a conquista com números de goleada: 4-1. “Cumpriu-se o favoritismo”, escreveu a reportagem do DN.

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