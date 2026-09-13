Desporto
1953. A destreza Ao volante teve montra no “3.º rally feminino”
Com partida da Praça do Marquês de Pombal e chegada em frente ao Casino do Estoril, Alice Reis Vale foi a mais veloz ao volante de um Lancia.
O relógio marcava 10h45, do dia 26 de setembro de 1953, quando as concorrentes da 3.ª edição do “Rally Automóvel Feminino” se fizeram à estrada, partindo da Praça do Marquês de Pombal rumo ao Estoril.
Após a corrida, organizada pelo ACP, teria ainda lugar uma competição complementar em frente ao Casino, que, mais tarde, seria também o palco da cerimónia de entrega dos prémios às participantes. Alice Reis Vale, num Lancia, foi a mais veloz do dia, seguida de Maria Adélia Campos, num Porsche, e de Maria Ribeiro da Cunha, que conduziu um MG.