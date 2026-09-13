As concorrentes da 3.ª edição. A prova foi para a estrada no dia 26 de setembro de 1953. Após o percurso entre Lisboa e o Estoril, houve ainda uma competição complementar à frente do Casino. A grande vencedora do dia seria Alice Reis Vale, conduzindo um Lancia. Arquivo DN

Desporto 1953. A destreza Ao volante teve montra no “3.º rally feminino” Com partida da Praça do Marquês de Pombal e chegada em frente ao Casino do Estoril, Alice Reis Vale foi a mais veloz ao volante de um Lancia.