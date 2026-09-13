As concorrentes da 3.ª edição. A prova foi para a estrada no dia 26 de setembro de 1953. Após o percurso entre Lisboa e o Estoril, houve ainda uma competição complementar à frente do Casino. A grande vencedora do dia seria Alice Reis Vale, conduzindo um Lancia.
As concorrentes da 3.ª edição. A prova foi para a estrada no dia 26 de setembro de 1953. Após o percurso entre Lisboa e o Estoril, houve ainda uma competição complementar à frente do Casino. A grande vencedora do dia seria Alice Reis Vale, conduzindo um Lancia.Arquivo DN
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1953. A destreza Ao volante teve montra no “3.º rally feminino”

Com partida da Praça do Marquês de Pombal e chegada em frente ao Casino do Estoril, Alice Reis Vale foi a mais veloz ao volante de um Lancia.
Pedro Sequeira
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O relógio marcava 10h45, do dia 26 de setembro de 1953, quando as concorrentes da 3.ª edição do “Rally Automóvel Feminino” se fizeram à estrada, partindo da Praça do Marquês de Pombal rumo ao Estoril.

A saída para a estrada, rumo ao Estoril, fez-se a parir da Praça do Marquês de Pombal, “onde acorreu enorme multidão de curiosos”, como atestou o DN.
A saída para a estrada, rumo ao Estoril, fez-se a parir da Praça do Marquês de Pombal, “onde acorreu enorme multidão de curiosos”, como atestou o DN. Arquivo DN
Maria Gabriela Espírito Santo Ribeiro da Cunha foi uma das concorrentes desta 3.ª edição do Rally Automóvel Feminino. Conseguiu terminar no pódio, com o 3.º lugar, ao volante de um MG.
Maria Gabriela Espírito Santo Ribeiro da Cunha foi uma das concorrentes desta 3.ª edição do Rally Automóvel Feminino. Conseguiu terminar no pódio, com o 3.º lugar, ao volante de um MG.Arquivo DN
Foi em 1951 que se realizou a 1.ª edição do Rally. Todos os carros eram inspecionados antes da partida.
Foi em 1951 que se realizou a 1.ª edição do Rally. Todos os carros eram inspecionados antes da partida.Arquivo DN
Fotografia de 1954, com concorrentes da 4.ª edição da prova, que teve lugar no final do mês de setembro.
Fotografia de 1954, com concorrentes da 4.ª edição da prova, que teve lugar no final do mês de setembro.Arquivo DN
A reportagem do DN publicada a 27 de setembro de 1953.
A reportagem do DN publicada a 27 de setembro de 1953.Arquivo DN

Após a corrida, organizada pelo ACP, teria ainda lugar uma competição complementar em frente ao Casino, que, mais tarde, seria também o palco da cerimónia de entrega dos prémios às participantes. Alice Reis Vale, num Lancia, foi a mais veloz do dia, seguida de Maria Adélia Campos, num Porsche, e de Maria Ribeiro da Cunha, que conduziu um MG.

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