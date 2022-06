David Neres já em Lisboa para reforçar o Benfica

O brasileiro David Neres aterrou este domingo de manhã em Lisboa, acompanhado do diretor benfiquista Rui Pedro Braz, de acordo com a edição on-line do jornal O Jogo. O extremo, que deverá assinar contrato com as águias até 2027, vai agora submeter-se a exames médicos e ultimar os pormenores do acordo, devendo ser oficializado como reforço nesta segunda-feira.

O jogador brasileiro chega à Luz sem encargos para o Benfica, pois o negócio com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, será um acerto de contra entre os encarnados e os ucranianos ainda sobre a transferência de Pedrinho, que foi vendido por 18 milhões, mas o Shakhtar só pagou três. Assim a dívida ficará selada.

O que deverá ser oficial ainda neste domingo é a saída de Everton para o Flamengo. O Benfica e o clube brasileiro já acertaram as condições do negócio e o jogador esteve já no sábado nas instalações do clube canarinho a ultimar a transferência que vai render aos cofres da SAD benfiquista 13,5 milhões de euros e mais 2,5 milhões mediante objetivos.