Avançado da Suíça revela que jogadores dispensava de Portugal

O futebolista Breel Embolo afirmou esta segunda-feira que os jogadores suíços terão de ser "solidários" para anular a "muita qualidade" de Portugal e foi perentório em nomear os adversários que dispensaria da partida dos oitavos de final do Mundial2022.

"Por mim, tirava os guarda-redes. Todos eles, os três [Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá]", brincou o avançado, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de terça-feira, provocando o imediato riso de todos os jornalistas presentes numa das salas do Centro Nacional de Congresso do Qatar.

O jogador do Mónaco, de 25 anos, perspetivou "um jogo difícil", perante um "adversário muito forte" e que conta com dois centrais "de craveira mundial".

"A seleção de Portugal tem muita qualidade. Têm dois centrais de craveira mundial [Pepe e Rúben Dias], mas não só. Sei que, neste jogo, terei de ajudar a defender. Temos de ser solidários e, depois, aproveitar as oportunidades que surgirem", referiu.

De resto, Embolo, que se notabilizou ao serviço do Basileia e, mais recentemente, pelos alemães do Borussia Mönchengladbach, deixou rasgados elogios a Pepe, defesa que tem mais 14 anos do que ele.

"O Pepe está como o vinho. Cada vez melhor. É um defesa muito bom. Joguei contra ele nas seleções, mas também na Liga dos Campeões [em 2014/15]. Continua a ser muito difícil jogar contra ele", perspetivou.

Embora rejeitando afirmar se este é o melhor conjunto de jogadores suíços, Embolo salientou que "é uma geração diferente, que pode fazer a diferença", tendo admitido que os helvéticos são outsiders no Mundial2022.

Portugal e Suíça defrontam-se nos oitavos de final do Mundial2022, na terça-feira, a partir das 22:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, num encontro que será dirigido pelo árbitro mexicano César Ramos.