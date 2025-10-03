Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Professor José Pedro Paiva com o governante do Sharjah numa visita ao emirado em 2023
Cultura

“Xeque recebeu o ‘honoris causa’ em Coimbra em 2018, e o seu amor aos livros deixou-o fascinado pela Joanina”

José Pedro Paiva explica ligação do governante do Sharjah à Universidade de Coimbra, que se reflete, além da vertente académica, na digitalização da Joanina e na criação do Centro de Estudos Árabes.
Publicado a
Emirados Árabes Unidos
Universidade de Coimbra
Biblioteca Joanina
